تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ملاعب ألمانيا

كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعبه تيمو هوبرز بفيروس كورونا المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوصات كإجراءات وقائية.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

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وأشار النادي إلى إمكانية إصابة هوبيرز بالفيروس، خلال تواجده في حدث بهيلدسهايم مساء السبت الماضي، وقد تم عزله عن باقي زملائه في الأيام الماضية.

وقرر هانوفر إجراءات فحوصات لكافة أعضاء الفريق، خشية نقل هوبيرز العدوى لأحدهم، وذلك كإجراء وقائي للاطمئنان على سلامة الجميع.

المصدر: وكالات