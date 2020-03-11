 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: على الرغم من تصنيف كورونا وباء عالميا إلا أنه يمكن السيطرة عليه

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ملاعب ألمانيا

الرياضة

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ملاعب ألمانيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf9u

كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعبه تيمو هوبرز بفيروس كورونا المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوصات كإجراءات وقائية.

إقرأ المزيد
رسميا.. روما يعلن عدم خوض مباراة إشبيلية في الدوري الأوروبي بسبب كورونا
رسميا.. روما يعلن عدم خوض مباراة إشبيلية في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

وأشار النادي إلى إمكانية إصابة هوبيرز بالفيروس، خلال تواجده في حدث بهيلدسهايم مساء السبت الماضي، وقد تم عزله عن باقي زملائه في الأيام الماضية.

وقرر هانوفر إجراءات فحوصات لكافة أعضاء الفريق، خشية نقل هوبيرز العدوى لأحدهم، وذلك كإجراء وقائي للاطمئنان على سلامة الجميع.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا