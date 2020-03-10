أخبار سارة لعشاق ليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

أعلن ليفربول جاهزية نجميه جوردان هندرسون قائد الفريق والظهير الأيسر أندي روبرتسون لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء.

🔴جوردن هندرسون.

🔴أندي روبرتسون.

🔴أليسون بيكر.



يورغن كلوب يكشف عن الحالة البدنية للاعبين المصابين ✨ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2020

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المصيرية في دوري الأبطال: "هندرسون جاهز".

ولم يلعب هندرسون منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال المباراة التي خسرها ليفربول بهدف دون رد أمام أتلتيكو في ذهاب ثمن نهائي "التشامبيونزليغ" قبل ثلاثة أسابيع لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب عاد إلى التدريبات بشكل كامل أمس الأحد.

كما تواجد أندي روبرتسون بجانب مدربه خلال المؤتمر الصحفي، وكان اللاعب الإسكتلندي قد غاب عن الانتصار 2-1 في الدوري الممتاز على بورنموث يوم السبت بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في التدريبات.

وقال روبرتسون إنه غاب عن المباراة مطلع الأسبوع ليكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو "شعرت ببعض الألم في عضلات الفخذ الخلفية يوم الجمعة. غبت عن المباراة لأسباب احترازية".

"لطالما كان لجماهيرنا تأثير كبير على أدائنا ونتائجنا، وبكل تأكيد يمكنهم المساهمة في صنع الفارق غدًا أيضًا".



يؤمن @andrewrobertso5 أن ليفربول يحتاج لتقديم أداء قوي للغاية إذا أراد التغلب على @AtletiArab غداً في @ChampionsLeague 🙌🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 10, 2020

وبخصوص حارس عرين ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، قال كلوب: "أليسون لن يكون جاهزا بسبب الإصابة كما أنه لن يكون حاضرا يوم الاثنين (عندما يلتقي ليفربول مع إيفرتون في الدوري)".

وأكد كلوب أن ليفربول سيحاول الاستفادة القصوى من خوض مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

المصدر: رويترز