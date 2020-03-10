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سباحة تنشر فيديو "جريئا" على الشاطئ

الرياضة

سباحة تنشر فيديو
Yuliya Efimova/instagram
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نشرت السباحة الروسية يوليا يفيموفا البالغة 27 عاما فيديو "جريئا" عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتظهر يفيموفا على الشاطئ بدون ملابس تقريبا وتغطي القسم العلوي من جسدها بطوق من الورود الاستوائية.

ودائما ما تشارك يفيموفا متابعيها عبر "إنستغرام" البالغ عددهم أكثر من 160 ألف متابع، صورها وفيديوهاتها خلال رحلاتها ومسابقاتها الرياضية.

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Happy Olympic Day! #roadtotokio2020

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ويفيموفا هي أكثر سباحة روسية إحرازا للميداليات في بطولات العالم للسباحة في تاريخ روسيا، برصيد 17 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية و7 فضية و4 برونزية.

وفي بطولة العالم الأخيرة للسباحة العام الماضي، صعدت يفيموفا إلى منصة التتويج في جميع أنواع مسابقة الصدر، حيث حصدت الميدالية الذهبية في مسافة 200 متر والفضية في مسافة 100 متر والبرونزية في مسافة 50 متر.

المصدر: eurosport.ru

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