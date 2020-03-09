كراسنودار يتغلب على سبارتاك موسكو في عقر داره (فيديو)

تغلب كراسنودار على مضيفه سبارتاك موسكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب كراسنودار، البرازيلي آري سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وأنهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رومان زوبنين لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، صعد كراسنودار إلى وصافة الدوري برصيد 41 نقطة، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 25 نقطة في المركز العاشر على جدول الترتيب.

وفي مباريات أخرى، تعادل المتصدر زينيت مع أوفا من دون أهداف، وفاز روستوف على تسيسكا موسكو بنتيجة 3-2.

المصدر: sportbox.ru