الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعلق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاثنين في بيان عبر موقعه الرسمي في "تويتر" تعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان :"أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتابا إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين".

وأشار الاتحاد إلى أن التأجيل "جاء وفقا للقرار الذي صدر من اللجنة الأولمبية الكويتية بتأجيل النشاط على إشعار آخر".

أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتاب إلى الأندية الرياضية أكد خلاله تأجيل النشاط الرياضي لجميع مسابقات الاتحاد وكذلك المباريات الودية والتمارين اليومية حتى إشعارا آخر، كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الرياضيين واللاعبين. pic.twitter.com/KCF27xqlH1 — KuwaitFA (@KuwaitFA) March 9, 2020

وأعلنت الكويت اليوم اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61.

المصدر: وكالات