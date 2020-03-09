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بالفيديو.. صلاح يحصل على جائزة جديدة في ليفربول

الرياضة

بالفيديو.. صلاح يحصل على جائزة جديدة في ليفربول
AFP PAUL ELLIS
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حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل هدف عن شهر فبراير الماضي في صفوف "الريدز".

وحسب الموقع الرسمي للنادي ، تم اختيار هدف صلاح الأول في شباك ساوثهامبتون كأفضل هدف لليفربول في شهر فبراير الماضي.

وكان صلاح قد سجل هدفين لليفربول خلال الفوز على ساوثهامبتون برباعية نظيفة.

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وجاء هدف جوردان هندرسون في شباك ساوثهامبتون في المركز الخامس، بينما جاء هدف اللاعبة ريتشل فيرنس في مرمى أرسنال في المركز الرابع.

وفي المركز الثالث حل هدف أليكس أوكسلاد تشامبرلين في شباك ساوثهامبتون، واحتل هدف ساديو ماني في شباك نوريتش سيتي المركز الثاني.

المصدر: وكالات

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