بالفيديو.. صلاح يحصل على جائزة جديدة في ليفربول

حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل هدف عن شهر فبراير الماضي في صفوف "الريدز".

وحسب الموقع الرسمي للنادي ، تم اختيار هدف صلاح الأول في شباك ساوثهامبتون كأفضل هدف لليفربول في شهر فبراير الماضي.

وكان صلاح قد سجل هدفين لليفربول خلال الفوز على ساوثهامبتون برباعية نظيفة.

💫 MAGIC 💫@MoSalah's strike against Southampton is our Goal of the Month for February 🙌



The top 5⃣ strikes, voted by you 👇 pic.twitter.com/8YL9xNqyhc — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

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وجاء هدف جوردان هندرسون في شباك ساوثهامبتون في المركز الخامس، بينما جاء هدف اللاعبة ريتشل فيرنس في مرمى أرسنال في المركز الرابع.

وفي المركز الثالث حل هدف أليكس أوكسلاد تشامبرلين في شباك ساوثهامبتون، واحتل هدف ساديو ماني في شباك نوريتش سيتي المركز الثاني.

المصدر: وكالات