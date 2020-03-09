كورونا يتسبب بإقامة مباريات الدوري الفرنسي بحضور جماهيري محدود

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، إن جميع مباريات الدوري الفرنسي ستقام بدون جمهور أو بحضور ألف شخص بحد أقصى، حتى 15 أبريل المقبل، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة الفرنسية اليوم أيضا تأجيل آخر ست مباريات لمنتخب بلادها في بطولة الأمم الست لرياضة الرغبي، في مواجهة إيرلندا، بسبب مخاوف من العدوى أيضا.

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وقررت شرطة باريس، إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد غد الأربعاء خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز