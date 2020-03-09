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كينين وسفيتولينا ضمن الخمس الأوليات في تصنيف المحترفات

الرياضة

كينين وسفيتولينا ضمن الخمس الأوليات في تصنيف المحترفات
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دخلت الأمريكية صوفيا كينين والأوكرانية إيلينا سفيتولينا نادي الخمس الأوليات في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر اليوم الاثنين.

وصعدت كينن البالغة 21 عاما مرتبتين وصارت رابعة في أفضل تصنيف خلال مسيرتها الاحترافية عقب تتويجها أمس الأحد بلقب بطلة دورة ليون الفرنسية، الخامس في مسيرتها والأول لها منذ فوزها بلقب بطلة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير الماضي.

أما سفيتولينا فكسبت مركزا واحدا وأصبحت خامسة بفارق 10 نقاط خلف كينين، وذلك بعد إحرازها لقب دورة مونتيري المكسيكية، الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية والأول منذ لقبها في بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، في 21 أكتوبر 2018 في سنغافورة.

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ويبقى أفضل تصنيف لسفيتولينا المركز الثالث الذي احتلته في سبتمبر 2017.

وتتصدر الأسترالية آشلي بارتي التي لم تشارك في أي دورة الأسبوع الماضي، الترتيب برصيد 8717 نقطة بفارق كبير أمام مطاردتها المباشرة الرومانية سيمونا هاليب (6076 نقطة).

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة.

2- الرومانية سيمونا هاليب 6076

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الأمريكية صوفيا كينين 4590

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4580

6- الكندية بيانكا أدريسكو 4555

7- الهولندية كيكي بيرتينز 4335

8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010

9- الأمريكية سيرينا وليامز 3915

10- اليابانية ناومي أوساكا 3625

المصدر: أ ف ب

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