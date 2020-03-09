زيدان يبرر السقوط أمام بيتيس وراموس يعلق: لم نصب بالجنون

اتفق مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وقائد الفريق سيرخيو راموس، على أن الفريق الملكي قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وقال زيدان عقب المباراة التي أقيمت أمس الأحد: "إنها أسوأ مباراة لريال مدريد هذا الموسم".

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وتابع: "لقد كانت مباراة سيئة من جانبنا في الشوطين الأول والثاني. لقد ارتكبنا عددا كبيرا من الأخطاء، وتكبدنا الكثير من الخسائر غير المبررة".

وأوضح "زيزو": "كنا نفتقد للطاقة والروح القتالية، والاستحواذ.. لقد كانت أسوأ مباراة لنا هذا الموسم".

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وتحمل زيدان مسؤولية الخسارة حيث قال: "أنا مسؤول عن هذه الهزيمة. ليس من الضروري أن تصاب بالجنون بسبب هذا، ولكن لا توجد أسباب للفرح".

وعن حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري الغائب منذ 2017، قال زيدان "لا تزال هناك 11 مباراة متبقية وسنقاتل على اللقب، ما حدث لم يكلفنا الدوري بعد.. لا ألوم اللاعبين، وسأدعمهم حتى النهاية".

ومن جهته علق راموس على الخسارة قائلا: "هذه نتيجة عادلة، يجب أن تكون ناقدا لذاتك.. قدم بيتيس كرة قدم جيدة، بينما كنا غير مستقرين للغاية، ومن الضروري إظهار المزيد من القوة".

وعن تأثير فوز ريال مدريد الأخير على الغريم برشلونة على أداء لاعبي الريال في مباراة بيتيس، قال راموس: "لم نصب بالجنون بعد الفوز على برشلونة.. يجب ألا نندم على هذه الهزيمة، فهناك الكثير من المباريات، لكن إذا كنا نريد أن نكون أبطالا، فلا يمكننا أن نهدر فرصا كهذه".

وبعد انقضاء 27 جولة من الدوري الإسباني، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة.

المصدر: .championat + sportbox.ru