إحصائيات "مرعبة" لريال مدريد بعد السقوط أمام بيتيس

تنازل نادي ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بخسارته أمس الأحد، أمام مضيفه ريال بيتيس بهدفين لواحد، في ختام مباريات الأسبوع الـ27 من "الليغا".

وهذه الخسارة هي الرابعة للفريق الملكي في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا بخسارته أمام ريال سوسييداد (3-4) في السادس من فبراير الماضي، ثم تعرض لهزيمة جديدة في الـ22 من الشهر ذاته، بخسارته أمام ليفانتي (0-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، قبل أن يسقط على ملعبه أمام مانشستر سيتي (1-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

والمثير أن الريال قبل خسارته أمام ريال سوسييداد، تعرض لهزيمتين فقط في 32 مباراة في جميع المسابقات، مقابل 20 فوزا و10 تعادلات.

وتراجع الريال إلى وصافة الدوري الإسباني بعد خسارته أمام بيتيس وتجمد رصيده عند 56 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة المتصدر بـ58، ليصبح الفريق الملكي مهددا بالخروج للموسم الثاني تواليا خاوي الوفاض من جميع المسابقات.

المصدر: sports.ru