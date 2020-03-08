الاتحاد السوري لكرة القدم يعلن تأجيل أنشطته

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل النشاط الكروي لجميع الدرجات والفئات اعتبارا من 10 مارس الجاري ولغاية 15 أبريل 2020.

ونشر الاتحاد بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمتضمنة تأجيل النشاطات والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة".

وبدوره كان الاتحاد السوري لكرة السلة قد أعلن وقف جميع أنشطة كرة السلة بدءا من اليوم الأحد، وحتى العاشر من الشهر القادم، وقال إن ذلك يأتي "تماشيا مع سياسة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة".

أسامة يونس

المصدر: RT