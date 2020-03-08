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الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكرم وفادة إيفرتون برباعية

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكرم وفادة إيفرتون برباعية
AFP
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دك نادي تشيلسي شباك ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة مساء الأحد، في مباراة احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رباعية تشيلسي، كل من مايسون مونت، والإسباني بدرو رودريغيز، والبرازيلي وويليان، والفرنسي وأوليفييه جيرو، في الدقائق 14، و21، و51، و54 على الترتيب.

وعزز "البلوز" بهذا الفوز، موقعه في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي الثالث، الذي يستضيف مساء غد الاثنين أستون فيلا في ختام مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

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