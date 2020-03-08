رسميا.. مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري بدون جمهور

اتخذ الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، قرارا جديدا، بشأن مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأرسل الاتحاد العربي رسالة إلى نادي الإسماعيلي، يخطره بأن مباراته أمام الرجاء ستجرى بدون حضور جماهيري، مبرزا أن قراره جاء بناء على طلب وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، بإقامة المباريات بدون حضور جماهيري ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويستقبل الرجاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضيفه الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع امتياز للفريق المصري الذي فاز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد.

المصدر: وكالات