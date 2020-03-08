 
مباشر

شاهد.. لاعب يبتلع ورقة تعليمات مدربه بعد قراءة محتواها

الرياضة

شاهد.. لاعب يبتلع ورقة تعليمات مدربه بعد قراءة محتواها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nenc

شهدت مباراة فريق غازي شهير وضيفه طرابزون سبور (1-1)، التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدور التركي لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها لاعب الضيوف السنغالي بادو نداي.

ورصدت عدسات الكاميرات بادو نداي وهو يبتلع "بشهية" ورقة تلقاها من مدربه بعد قراءة محتواها.

ورفع طرابزون سبور رصيده بعد هذا التعادل إلى 49 نقطة (24 مباراة)، ويحتل المركز الثاني في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إسطنبول باشاك شهير.

بينما يشغل فريق غازي شهير المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا