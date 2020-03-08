شاهد.. لاعب يبتلع ورقة تعليمات مدربه بعد قراءة محتواها

شهدت مباراة فريق غازي شهير وضيفه طرابزون سبور (1-1)، التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة 25 من الدور التركي لكرة القدم، لقطة طريفة بطلها لاعب الضيوف السنغالي بادو نداي.

ورصدت عدسات الكاميرات بادو نداي وهو يبتلع "بشهية" ورقة تلقاها من مدربه بعد قراءة محتواها.

Trabzonspor’s Badou Ndiaye eats his manager’s tactical note to stop opponents from reading it 🤣👏pic.twitter.com/XesIEUpwsI — GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 7, 2020

ورفع طرابزون سبور رصيده بعد هذا التعادل إلى 49 نقطة (24 مباراة)، ويحتل المركز الثاني في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إسطنبول باشاك شهير.

بينما يشغل فريق غازي شهير المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة.

المصدر: وكالات