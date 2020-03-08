رسميا.. جائزة البحرين للفورمولا 1 بدون جمهور

قال منظمو سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، اليوم الأحد، إن السباق سيقام بدون جمهور، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويشكل هذا القرار ضربة لقطاع السياحة المهم في هذه الدولة الخليجية.

ومن المقرر أن تستضيف البحرين السباق الثاني من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 22 من مارس الجاري.

وقال منظمو سباق جائزة البحرين: "تنظيم حدث رياضي كبير مفتوح أمام العامة ويسمح للآلاف من المسافرين من شتى أنحاء العالم والجمهور المحلي بالتفاعل عن قرب، لن يكون الخطوة الصحيحة في الوقت الحالي.. وحرصا على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم جراء ذلك فإنه سيجري نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونيا كالمعتاد".

Formula 1 Bahrain Grand Prix becomes latest sporting event to go behind closed doors amid Coronavirus outbreak https://t.co/GzHJwv7bAq — Evening Standard (@standardnews) March 8, 2020

وفي إطار الإجراءات الوقائية تم أيضا في البحرين إلغاء حفلين موسيقيين كان من المقرر إقامتهما خلال أيام السباق.

وكان القائمون على تنظيم السباق أوقفوا مبيعات التذاكر أمس السبت، في إطار تقييم الوضع.

وسباق الجائزة الكبرى هو أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه البحرين، واجتذب في 2019 عددا قياسيا من الجمهور بلغ 97 ألف مشجع خلال الأيام الثلاثة للسباق، من بينهم 34 ألفا في يوم السباق.

وطلبت البحرين من المسافرين القادمين إليها الذين سبق لهم مؤخرا زيارة إيطاليا، أو كوريا الجنوبية، أو مصر، أو لبنان، أو إيران، الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وأوقفت البحرين أيضا رحلاتها الجوية إلى بعض الدول خوفا من انتشار الفيروس.

وكشفت البحرين عن وجود 83 إصابة بالفيروس في أراضيها، قائلة إن معظمهم سبق أن سافروا إلى إيران.

المصدر: رويترز