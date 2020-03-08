التونسي معلول يصل دمشق تمهيدا لتولي تدريب منتخب سوريا (فيديو)

وصل المدرب التونسي، نبيل معلول، وجهازه الفني المساعد، اليوم الأحد، إلى العاصمة دمشق، تمهيدا لتوقيع عقد رسمي مع الاتحاد السوري لكرة القدم للإشراف على منتخب "نسور قاسيون".

ونشر الاتحاد السوري، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، صورا للحظة وصول معلول إلى مطار دمشق، وأرفقها بتعليق: "المدرب التونسي نبيل معلول وكادره المساعد في دمشق تمهيدا لتوقيع عقد رسمي لتدريب منتخبنا الوطني الأول خلال أيام".

وكان رئيس الاتحاد السوري، حاتم الغائب، في مقدمة مستقبلي معلول في المطار.

وينتظر أن يوقع معلول عقدا رسميا لتدريب منتخب سوريا في الـ12 من الشهر الجاري، على أن يقدم لوسائل الإعلام في نفس اليوم.

وسيدخل المنتخب السوري معسكرا مغلقا، اعتبارا من 23 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة منتخب جزر المالديف، ضمن مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: وكالات