شاهد.. جماهير الوداد المغربي تصنع الحدث في "رادس" بـ"تيفو" رائع

بعدما أبدعت وتفننت في ملعبها، برسم لوحات تمتع العين وتسرّ الناظر، ارتأت جماهير الوداد المغربي نقل بعض من إبداعاتها إلى مدرجات ملعب "رادس" في تونس.

وخلال المباراة التي جمعت أمس السبت، الوداد بمضيفه النجم الساحلي التونسي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، رفعت الجماهير الودادية وعلى قلتها، "تيفو" رائع في "رادس"، أثار إعجاب واستحسان كل من شاهد اللقاء.

وتعرف جماهير الوداد أو "الوينرز"، بلوحاتها الإبداعية في المدرجات، ومنحها موقع "ultras world" العالمي، المتخصص في متابعة حركية جماهير كرة القدم "الألتراس"، المركز الأول في تصنيف أفضل الجماهير في العالم عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة النجم الساحلي والوداد، انتهت بخسارة الفريق المغربي بهدف دون رد، لكنه حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعدما استفاد من فوزه ذهابا 2-0.

المصدر: RT