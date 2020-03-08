ماذا يقول قانون كرة القدم في ركلة الجزاء المحتسبة لبرشلونة في مباراة سوسييداد؟

حقق برشلونة فوزا صعبا وثمينا على ضيفه ريال سوسييداد، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بهدف واحد جاء من ركلة جزاء مثيرة للجدل، انبرى لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنجاح.

واحتسب الحكم، خوان مارتينيز مونويرا، ركلة الجزاء لبرشلونة في الدقيقة 81، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد "فار"، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن أرتورو فيدال، الذي رفع الكرة إلى منطقة جزاء نادي ريال سوسييداد، لتلمس يد أحد المدافعين، كان في موقف تسلل قبل وصول الكرة إليه.

واحتج لاعبو ريال سوسييداد على احتساب ركلة الجزاء ضدهم، حيث يرون أن لمسة اليد غير متعمدة.

Arturo Vidal was offside when he won the penalty for Barcelona against Real Sociedad... this league is so set up for Barcelona. pic.twitter.com/uvv0Abwlcz — TC. (@TotalCristiano) March 7, 2020

الخبير التحكيمي في صحيفة "آس"، إيتورالدي غونزاليس، علق على ركلة الجزاء المحتسبة لبرشلونة قائلا: "إذا ما أخذنا في اعتبارنا لمسات اليد التي يتم احتسابها ركلة جزاء والتوجيهات التي لدى حكام المباريات، فإن لمسة يد اليوم (أمس) تستوجب احتساب ركلة جزاء، لأن اللاعب رفع في بادئ الأمر يده لتشغل مساحة".

وتابع: "نحن في طريقنا شيئا فشيئا إلى احتساب غالبية لمسات اليد في منطقة الجزاء، تلك التوجهات والتغييرات الكثيرة في لمسات اليد بمناطق الجزاء قادتنا إلى طريق يغدو أكثر صعوبة كل مرة لمعرفة من خلاله إذا كانت تلك الكرات تستوجب احتسابها ركلات جزاء أم لا".

وعن تسلل فيدال قال غونزاليس: "فيدال كان في وضعية تسلل، لكنه لم يتدخل في اللعبة".

المصدر: وكالات