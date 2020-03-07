فيديو.. الوداد المغربي يكمل أضلاع المربع الذهبي العربي لدوري أبطال إفريقيا

أكمل فريق الوداد الرياضي المغربي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه النجم الساحلي التونسي، رغم خسارته أمامه في لقاء الإياب (0-1).

وأحرز المهاجم التونسي حازم الحاج حسن هدف الانتصار الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.

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ولكن الفوز بهذه النتيجة لم يكن كافيا بالنسبة لفريق النجم الساحلي، ليعوض هزيمته أمام الوداد (0-2)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وضرب الوداد موعدا، في الدور نصف النهائي للبطولة، مع الأهلي المصري الذي حجز مقعدا له في المربع الذهبي على حساب مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عقب تعادلهما (1-1) في وقت سابق من يوم السبت أيضا.

وكان الأهلي قد تغلب على منافسه الجنوب إفريقي (2-0)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

أما المواجهة الثانية في الدور قبل النهائي لدوري أبطال القارة السمراء فستكون بين فريقي الزمالك المصري والرجاء الرياضي المغربي.

وأصبح المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عربي النكهة واللون، ونصفه مزينا بالعلم المغربي، والنصف الآخر بالعلم المصري.

المصدر: وكالات