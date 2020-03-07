أشرف حكيمي يحسم موقعة "بوروسيا بارك" لصالح دورتموند (فيديو)

قاد المغربي أشرف حكيمي فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-1) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة 25 من الدور الألماني لكرة القدم.

وتقدم فريق بوروسيا دورتموند بهدف مبكر سجله المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد، في الدقيقة الثامنة من انطلاق صافرة البداية.

وأدرك اللاعب لارس ستيندل التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 50.

ومن ثم اقتنص أشرف حكيمي هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة مونشنغلادباخ.

وحقق بوروسيا دورتموند انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، وارتقى مركز الوصافة في جدول ترتيب "البوندسليغا".

في المقابل، توقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 46 نقطة، ويشغل المرتبة الخامسة، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات