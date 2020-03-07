شاهد.. الرجاء المغربي يجد صعوبات كبيرة في دخول ملعب مباراته ضد مازيمبي

لقي فريق الرجاء المغربي صعوبة كبيرة في الدخول إلى ملعب "سيداد إينيفارسيتاريا، الذي سيحتضن مباراته ضد مازيمبي الكونغولي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واضطر لاعبو الفريق المغربي للقفز من على السياج للدخول إلى أرضية الملعب، وذلك قبل ساعة من المباراة المنتظرة.

وفور دخول اللاعبين، أطلقت الجماهير التي ملأت جنبات الملعب، صافرات استهجان وهتافات ضد لاعبي الرجاء.

وكان الكونغولي بين مالانغو، اللاعب السابق لنادي مازيمبي والمحترف بنادي الرجاء أكثر من تعرض لصافرات الاستهجان.

يذكر أن الرجاء فاز ذهابا في الدار البيضاء بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي