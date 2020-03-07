4 غيابات في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد الليلة
نشر نادي برشلونة، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائمة فريقه التي سيواجه بها، مساء اليوم السبت، نادي ريال سوسييداد، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت القائمة غياب 4 لاعبين وهم، لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، اللذان خضعا لعملية جراحية مؤخرا، وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو، بسبب الإصابة.
⚽ M A T C H D A Y !— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2020
🆚 @RealSociedadEN
🏟 Camp Nou
🏆 @LaLigaEN
⏰ 6:30 PM CET
📲 #BarçaRealSociedad
🤪 Guess The Score: https://t.co/gvJrqITlvtpic.twitter.com/BodHMvitSk
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:
في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو.
في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونغليه، ألبا، أومتيتي، وفيربو.
في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال، دي يونغ، بويغ، كولادو.
في الهجوم: ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.
The #BarçaRealSociedad Squad— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2020
1. ter Stegen
2. N. Semedo
3. Piqué
4. I. Rakitic
5. Sergio
10. Messi
13. Neto
15. Lenglet
17. Griezmann
18. Jordi Alba
19. Braithwaite
21. F. de Jong
22. Vidal
23. Umtiti
24. Junior
28. Riqui Puig
30. Collado
31. Ansu Fati#ForçaBarça
ويحتل برشلونة، حامل اللقب، المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نطقة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن غريمه المتصدر، ريال مدريد.
المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"