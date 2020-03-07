4 غيابات في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد الليلة

نشر نادي برشلونة، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائمة فريقه التي سيواجه بها، مساء اليوم السبت، نادي ريال سوسييداد، في إطار منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب 4 لاعبين وهم، لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، اللذان خضعا لعملية جراحية مؤخرا، وسيرجي روبيرتو وآرثر ميلو، بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيغن، نيتو.



في خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لونغليه، ألبا، أومتيتي، وفيربو.



في خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال، دي يونغ، بويغ، كولادو.

في الهجوم: ميسي، غريزمان، برايثوايت، فاتي.

The #BarçaRealSociedad Squad



1. ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

10. Messi

13. Neto

15. Lenglet

17. Griezmann

18. Jordi Alba

19. Braithwaite

21. F. de Jong

22. Vidal

23. Umtiti

24. Junior

28. Riqui Puig

30. Collado

31. Ansu Fati#ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2020

ويحتل برشلونة، حامل اللقب، المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نطقة، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن غريمه المتصدر، ريال مدريد.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"