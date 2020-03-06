 
مباشر

غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول

الرياضة

غينيا.. مصرع 9 لاعبين في حادث مروري بينهم ابن عم نابي كيتا لاعب ليفربول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nebi

تعرضت حافلة نادي "إيتوال دي غينيا" فريق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، لحادث مروري أليم في مدينة واكاريا، أدى إلى مصرع 9 لاعبين، وإصابة باقي لاعبي الفريق وصفت بالخطيرة.

ونقلا عن بيان رسمي صدر من الاتحاد الغيني لكرة القدم، فقد تأكد أن إلمامي كيتا شقيق لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، كان من ضمن اللاعبين التسعة الذين لقوا مصرعهم خلال الحادث، وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة الغنينية كوناكري عن إصابة 18 شخصا، حيث كان الفريق مسافرا إلى مدينة كانكان لمواجهة فريق كارفاموريا في دوري الدرجة الثانية بغينيا.

وكشف مدير النادي أن حافلة الفريق تعرضت للحادث بسبب عطل في المكابح ما أفقد السائق السيطرة على الحافلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا