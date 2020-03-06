ميسي يحصل على جائزة "ترضية" بعد الهزيمة في "الكلاسيكو"

أعلنت رابطة الليغا الإسبانية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي، حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في الدوري، عن شهر فبراير الماضي.

ونجح ميسي خلال الشهر الماضي، في قيادة الفريق الكتالوني للفوز بكل المباريات، وأحرز له 4 أهداف، وصنع 5 أهداف لزملائه.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها النجم الأرجنتيني، على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بعد أن نالها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي.

وخسر برشلونة صدارة الدوري في الأول من مارس الجاري، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد هزيمته أمامه في لقاء "الكلاسيكو" (0-2) على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة 26 من الليغا.

المصدر: وكالات