مانشستر يونايتد يكتسح ديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

بلغ فريق مانشستر يونايتد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه ديربي كاونتي إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

ووضع اللاعب لوك شاو فريق "الشياطين الحمر" في المقدمة بحلول الدقيقة 33، ومن ثم عزز زميله أوديون إيغالو تقدم الضيوف بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (41 و70) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "برايد بارك ستاديوم" بمدينة ديربي.

وضرب مانشستر يونايتد بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة مع فريق نوريتش سيتي الذي بلغ الدور ذاته على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات