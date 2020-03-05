التعادل السلبي يسود أول مباراة بوجود "VAR" بالدوري المصري

ساد التعادل السلبي مباراة فريق طلائع الجيش وضيفه إنبي، اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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وجرت هذه المباراة بوجود تطبيق تقنية حكم الفيديو "VAR" بعد أن تم إقرار استخدامها رسميا في الدوري المحلي الممتاز، اعتبارا من اليوم الخميس.

ولكن لم يتم اللجوء إلى التقنية لعدم حدوث أي جدل من الناحية التحكيمية يستدعي ذلك.

ورفع إنبي رصيده بعد هذا التعادل إلى 25 نقطة، ويحتل المركز السادس في الدوري، بينما يشغل طلائع الجيش المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، برصيد 16 نقطة.

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 48 نقطة من 16 مباراة، متقدما بفارق 16 نقطة عن وصيفه المقاولون العرب.

المصدر: وكالات