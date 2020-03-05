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لجنة الاستئناف تنظر في تظلمي الأهلي والزمالك المصريين

الرياضة

لجنة الاستئناف تنظر في تظلمي الأهلي والزمالك المصريين
RT
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تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وقعت على عدد من مسؤوليه ولاعبيه عقب أحداث مباراة كأس السوبر، التي جرت في 20 فبراير الماضي، بالإمارات.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إلى أن نادي الأهلي قد تقدم بتظلم أيضا حول الموضوع نفسه، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق وأن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه باطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميا، وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.

ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد في اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.

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المصدر: "@efasocial"

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