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وزارة الصحة التونسية تعلن عن إجراءات خاصة في مباراة الترجي والزمالك

الرياضة

وزارة الصحة التونسية تعلن عن إجراءات خاصة في مباراة الترجي والزمالك
ZSCOfficial/twitter
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنها ستفحص الجماهير التي ستحتشد في ملعب "رادس"، لمتابعة موقعة الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إلى أن الفحص سيتم قبل الدخول إلى الملعب، في إجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

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ووافق الأمن التونسي على حضور 60 ألف متفرج مباراة الزمالك، لمساندة الترجي لتجاوز عقبة الفريق المصري ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه للعام الثالث تواليا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا على ملعبه بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهي حالة واردة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

المصدر: وكالات

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