أول ظهور لتقنية "VAR" في الدوري المصري

أعلن رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني، تطبيق تقنية حكم الفيديو "VAR" في الدوري المحلي الممتاز، اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بمقر الاتحاد، للإعلان رسميا عن تطبيق التقنية: "لا يوجد شخص واحد كان يتوقع تطبيق VAR هذا الموسم في الدوري الممتاز، رغم جميع الصعوبات التي واجهت اللجنة المؤقتة".

وأشار رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة إلى أن مباراة اليوم التي ستجمع طلائع الجيش وإنبي في الدوري، ستشهد أول ظهور لتقنية "VAR" في الدوري.

وكشف الجنايني أن الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو "VAR" وصلت يوم أمس الأول في 3 مارس، وشملت الموافقة 11 ملعبا، وجاري الحصول على الموافقة على 5 ملاعب أخرى وهي طنطا والجيش بالسويس والجونة وأسوان وبرج العرب، وهناك بعض الملاحظات على هذه الملاعب جاري تنفيذها.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية أن اتحاد الكرة تحمل قيمة تكلفة إدخال التقنية، لمساعدة الأندية على التسويق الجيد، خاصة أن استخدام تقنية "VAR" يرفع من ثمن الدوري.

المصدر: وكالات