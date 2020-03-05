الشرطة البرتغالية تداهم مكتب وكيل رونالدو بتهمة التهرب الضريبي

أجرت السلطات البرتغالية حملة تفتيش ومداهمات واسعة النطاق في أنحاء البلاد من بينها أندية كرة قدم ومكاتب محامين ووكلاء لاعبين، بسبب مزاعم تهرب ضريبي في كرة القدم من 2015 وما بعدها.

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وداهمت السلطات مكتب خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتم التحفظ على وثائق رقمية وورقية ضمن التحقيق في قضية مزاعم غسل أموال وتهرب ضريبي في عالم كرة القدم، وذلك وفقا لموقع "SABADO".

وقال مدعون إن قرابة 200 رجل شرطة فتشوا 76 موقعا في أنحاء البلاد من بينها أندية كرة قدم برتغالية كبرى مثل بورتو وبنفيكا وسبورتينغ.

وأكد نادي بورتو أن السلطات فتشت مقر النادي وأنه سيتعاون مع التحقيقات.

ويعتبر خورخي مينديز واحدا من أشهر وكلاء الأعمال في عالم كرة القدم، ويعمل مع أشهر اللاعبين من بينهم مواطنه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

المصدر: وكالات