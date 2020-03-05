مجلس دبي الرياضي يطلب تأجيل كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية مارس

طلب مجلس دبي الرياضي من منظمي الأحداث الرياضية، تأجيل كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة في دولة الإمارات حتى نهاية شهر مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعميم الذي أصدره مجلس دبي، أن طلب التأجيل هو إجراء احترازي حفاظا على الصحة العامة في البلاد.

وأعلنت الإمارات، أمس الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" على أراضيها، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها بفيروس "كورونا" إلى 27 حالة، شفيت منها حتى الآن 5 حالات.

المصدر: وكالات