شاهد.. مبابي يسجل هدفا مارادونيا في كأس فرنسا

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدفا مذهلا خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ليون، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وانطلق مبابي بالكرة بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليراوغ أحد لاعبي ليون بمهارة عالية، ثم واصل طريقه نحو منطقة الجزاء، ليتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في شباك حارس مرمى نادي ليون.

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Kylian Mbappe has just scored one of the best individual goals of the season. 😳🔥 pic.twitter.com/WKWqHsAlcY — Goal HQ (@goalhq_) March 4, 2020

Is this Mbappé's best goal so far?



Who did it best, the French star or Ronaldinho at the Bernabéu?#mbappe#CoupedeFrancepic.twitter.com/jmaRPno1Zq — Betway ZA (@Betway_za) March 5, 2020

وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها سان جيرمان للفوز على ليون بنتيجة 5-1 والتأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

المصدر: RT