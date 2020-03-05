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شاهد.. مبابي يسجل هدفا مارادونيا في كأس فرنسا

الرياضة

شاهد.. مبابي يسجل هدفا مارادونيا في كأس فرنسا
AFP Philippe DESMAZES
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سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدفا مذهلا خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ليون، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وانطلق مبابي بالكرة بالقرب من نقطة منتصف الملعب، ليراوغ أحد لاعبي ليون بمهارة عالية، ثم واصل طريقه نحو منطقة الجزاء، ليتلاعب بأحد المدافعين قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في شباك حارس مرمى نادي ليون.

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وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها سان جيرمان للفوز على ليون بنتيجة 5-1 والتأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

المصدر: RT

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