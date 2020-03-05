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شاهد.. كافاني يرفض هدية نيمار في كأس فرنسا

الرياضة

شاهد.. كافاني يرفض هدية نيمار في كأس فرنسا
AFP Bertrand GUAY
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قدم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لمحة فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ليون، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 42، وعندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، تلقى نيمار كرة في منتصف ملعب فريقه، ليتجاوز أحد لاعبي ليون بعدما انسل بفضل سرعته من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل كرة مقشرة لزميله الأوروغوياني إدينسون كافاني لتسجيل الهدف الثاني، لكن هذا الأخير "رفض" الهدية وسدد الكرة فوق مرمى حارس نادي ليون.

ونجح باريس سان جيرمان في حجز مكانه في نهائي كأس فرنسا، بفوزه على ليون بخمسة أهداف لواحد، ووضع نيمار بصمته في المباراة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

المصدر: RT

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