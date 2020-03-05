حتى لا يتكرر سيناريو رونالدو.. فهل يصبح صلاح وريثا لميسي؟

أصبح مستقبل محمد صلاح موضع تكهنات في الأشهر الأخيرة، بعد ظهور أنباء عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن ليفربول واهتمام العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد في الحصول على خدماته.

وتطرقت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها إلى التحولات التي طرأت على عالم كرة القدم ومدى قدرة الغريمين برشلونة وريال مدريد على مواصلة استقطابهما لأفضل اللاعبين الدوليين.

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وذكرت الصحيفة أن "البارسا" والريال، دأبا على التعاقد مع أفضل نجوم العالم، خاصة أولئك الذين يتألقون في الدوري الإنجليزي، وما سهل مهمتهما في إبرام تلك الصفقات، هو حلم أي لاعب كبير في حمل قميص أحد العملاقين الإسبانيين، اللذين بسطا سيطرتهما على البطولات المحلية والقارية في السنوات الأخيرة.

The Lionel Messi effect and the impact it will have on Mohamed Salah's Liverpool future amid transfer rumours https://t.co/39qGCFGOkGpic.twitter.com/89Iltixn87 — Mirror Football (@MirrorFootball) March 4, 2020

وبشكل خاص نجح الناديان في جذب أفضل لاعبي ليفربول في السنوات الأخيرة إلى صفوفهما، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر تشابي ألونسو، لويس سواريز، وخافيير ماسكيرانو، وفيليبي كوتينيو، وغيرهم من نجوم حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ولكن عالم كرة القدم شهد تحولا في العام الماضي، فبعد سيطرة طويلة لقطبي إسبانيا، غاب الناديان عن نهائي دوري أبطال أوروبا، بخروجهما من الأدوار الإقصائية، في حين وصل الفريقان الإنجليزيان ليفربول وتوتنهام إلى النهائي، لتتجه الأنظار في العالم إلى نجوم ليفربول أبطال القارة العجوز، خاصة النجم المصري صلاح.

هل يخلف صلاح ميسي في برشلونة؟

يبدو أن ريال مدريد وبرشلونة يمران بمرحلة انتقالية، في ظل كبر سن الحرس القديم في الناديين مثل سيرجيو راموس، توني كروس، لوكا مودريتش، سيرجيو بوسكيتس، جيرارد بيكيه، وليونيل ميسي، حيث اقترب كل هؤلاء النجوم من نهاية مسيرتهم الاحترافية.

ولم ينجح ريال مدريد حتى الآن في إيجاد بديل لهدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، فمنذ رحيله صيف عام 2018، تحول الريال من فريق لا يقهر إلى فريق مهلهل وفريسة سهلة للأندية الكبيرة وحتى المتوسطة.

هذا السيناريو قد يتكرر أيضا مع نادي برشلونة، ولتفاديه تخطط إدارة "البلاوغرانا" من الآن لإيجاد بديل لميسي.

انتقال صلاح إلى برشلونة مستبعد

يعتقد نجم ليفربول وريال مدريد السابق ستيفن ماكمانمان، أن صلاح سيبقى في ليفربول.

وقال الدولي الإنجليزي السابق في تصريحات لموقع "Horse Racing": "هناك لاعبون كثيرون مرتبطون بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة في كل موسم وسيظل ذلك في السنوات المقبلة، لأنهما يعتبران من أفضل الفرق في العالم، ولكن الحال قد تغير".

وأضاف: "منذ أربع أو خمس سنوات كان اللاعبون يفضلون الانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة لأنهما كانا يفوزان بالألقاب، لكن أفضل الفرق حاليا موجودة في إنجلترا، لذلك لا أرى أن هناك حاجة للاعبين للانتقال إلى الدوري الإسباني.. أعتقد أن مستقبل اللاعبين المميزين سيكون داخل الفرق المنتمية للدوري الإنجليزي الممتاز".

المصدر: وكالات