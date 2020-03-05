طوكيو تؤكد استمرار العمل لضمان أمن وسلامة أولمبياد 2020

أعلنت اليابان استمرارها في العمل لضمان أمن وسلامة أولمبياد طوكيو 2020، وسط تساؤلات بشأن قدرة طوكيو على استضافة الأولمبياد في ظل تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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وقالت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، في بيان يوم الخميس، أصدرته بعد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية: "سنستمر في العمل وبتعاون كامل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة والحكومة اليابانية من أجل ضمان أمن وسلامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، الذي ينطلق في 24 يوليو المقبل".

من جهتها، قالت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو إن اليابان ما زالت تستعد لإجراء الألعاب الأولمبية وفقا للخطط، مضيفة أمام لجنة الميزانية بالبرلمان أنه "بالنظر إلى حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية لم تذكر أي شيء بخصوص إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو، فلا أتوقع وصول مذكرة إلغاء أو أي شيء من هذا القبيل".

وكانت وزيرة أولمبياد طوكيو أثارت جدلا في البلاد، عندما لمحت إلى إمكانية تأجيل موعد إجراء الأولمبياد، لكن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قال أمس الأربعاء إن كلمتي "الإلغاء" أو "التأجيل" لم يتم ذكرهما خلال الاجتماعات التي استمرت ليومين للتركيز على الاستعدادات للبطولة.

وردا على سؤال عن السبب وراء ثقته في إقامة الألعاب في موعدها قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي ألعاب 2020 يستقون معلوماتهم من خبراء من بينهم منظمة الصحة العالمية.

من الجدير ذكره، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان وصل اليوم الخميس إلى 1036 شخصا بعد زيادة 36 حالة جديدة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد في مواقع متفرقة، بينما أعلنت وزارة الصحة اليابانية وفاة 12 شخصا حتى الساعة.

المصدر: رويترز