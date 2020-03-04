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تسيسكا يودع كأس روسيا بعد هزيمته في "ديربي" العاصمة موسكو (فيديو)

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تسيسكا يودع كأس روسيا بعد هزيمته في
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بلغ سبارتاك موسكو الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب جاره تسيسكا إثر فوزه عليه (3-2) بعد تمديد لقاء "ديربي" العاصمة موسكو الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

وأحرز ثلاثية سبارتاك كل من زليمخان باكايف، والأرجنتيني إيزيكيل بونسي، والسويدي جوردان لارسون في الدقائق (46، 69، 107) على الترتيب.

بينما حملت ثنائية تسيسكا توقيع كل من، إيغور ديفييف، وإيلزات آخميتوف في الدقيقتين (17 و45) على التوالي.

علما أن سبارتاك موسكو أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صاحب الهدف الثاني إيزيكيل بونسي في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وضرب سبارتاك موسكو بذلك موعدا في المربع الذهبي مع فريق زينيت بطرسبورغ الذي تغلب بدوره على مضيفه أخمات بهدفين مقابل هدف واحد في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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