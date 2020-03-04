تسيسكا يودع كأس روسيا بعد هزيمته في "ديربي" العاصمة موسكو (فيديو)
بلغ سبارتاك موسكو الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب جاره تسيسكا إثر فوزه عليه (3-2) بعد تمديد لقاء "ديربي" العاصمة موسكو الذي جمعهما اليوم الأربعاء.
وأحرز ثلاثية سبارتاك كل من زليمخان باكايف، والأرجنتيني إيزيكيل بونسي، والسويدي جوردان لارسون في الدقائق (46، 69، 107) على الترتيب.
Вот первый гол в дерби. Бакаев прошел по центру и втащил из-за пределов штрафной. Зелимхан в полнейшем порядке 💪https://t.co/JJulMfCcTN#СпартакЦСКАpic.twitter.com/ASOht7zrTr— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Ларссон обогнал Дивеева и в касание пробил под Игорем. Голевая у Максименко 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Третий и победный гол «Спартака» в ворота армейцев:https://t.co/Y8yWw5AXkJ#СпартакЦСКАpic.twitter.com/hkrcRAe25g
⚽ Гол Эсекеля Понсе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 4, 2020
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بينما حملت ثنائية تسيسكا توقيع كل من، إيغور ديفييف، وإيلزات آخميتوف في الدقيقتين (17 و45) على التوالي.
⚽ Гол Игорь Дивеева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 4, 2020
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⚽ Гол Ильзата Ахметова на последних минутах первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 4, 2020
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علما أن سبارتاك موسكو أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صاحب الهدف الثاني إيزيكيل بونسي في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول.
وضرب سبارتاك موسكو بذلك موعدا في المربع الذهبي مع فريق زينيت بطرسبورغ الذي تغلب بدوره على مضيفه أخمات بهدفين مقابل هدف واحد في وقت سابق من اليوم أيضا.
المصدر: RT