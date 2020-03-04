شاهد.. لاعب يفشل "بغرابة" في هز الشباك وهو على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى

ارتكب لاعب في فريق "لوكوموتيف بلوفيديف 1926" خطأ فادحا في مباراة ضد ضيفه "تسيسكا 1948" ضمن مسابقة كأس بلغاريا لكرة القدم.

وأخفق أحد لاعبي أصحاب الأرض في متابعة كرة في الشباك وهي على بعد سنتيمترات قليلة من خط المرمى، فقد اصطدمت كرته بالعارضة ولم تدخل الشباك بأعجوبة، لأنه كان من الصعب جدا إهدار مثل هذه الفرصة، وذلك في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

ولكن لحسن حظ اللاعب فإن فريقه لوكوموتيف فاز بهدفين من دون رد، ليواصل بذلك مشوار الدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي.

المصدر: وكالات