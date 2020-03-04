رئيس أولمبياد طوكيو يعلق على إمكانية إلغائه بسبب كورونا

تصدى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري اليوم الأربعاء، للتكهنات بشأن إلغاء الألعاب الصيفية بسبب المخاوف من فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا ليس خيارا مطروحا.

ورد موري على الصحفيين بشأن احتمالات الإلغاء قائلا: "لا أفكر في هذا على الإطلاق".

أما عن إمكانية اتخاذ المنظمين لقرار بتغيير موعد الأولمبياد، فأضاف: "لا أعرف".

وأبدى موري، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو، ثقته الكبيرة في انطلاق الدورة يوم 24 يوليو المقبل خلال اتصال مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية.

وعبر عن سعادته لسماع تصريحات توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي أظهر ثقته في إقامة الأولمبياد في الموعد المحدد.

المصدر: رويترز