شاهد.. حارس مرمى يتصدى لـ5 ركلات جزاء في مباراة مجنونة
Reuters
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خطف حارس مرمى فريق ساربريكين المنافس الأنظار في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، بتصديه لخمس كرات من علامة الجزاء في المباراة أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف ضمن كأس ألمانيا.
وساهم الحارس دانيال باتز (29 عاما) في تعادل فريقه في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، بتصديه لضربة جزاء في الدقيقة 83، ومن ثم تصدى لأربع ركلات ترجيحية، ليقوده فريقه إلى الفوز (7-6)، وبلوغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا.
Daniel Batz. The man. The myth. The legend.— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95pic.twitter.com/wI6KsIQeR2
المصدر: وكالات