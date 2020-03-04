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شاهد.. حارس مرمى يتصدى لـ5 ركلات جزاء في مباراة مجنونة

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى يتصدى لـ5 ركلات جزاء في مباراة مجنونة
Reuters
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خطف حارس مرمى فريق ساربريكين المنافس الأنظار في دوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، بتصديه لخمس كرات من علامة الجزاء في المباراة أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف ضمن كأس ألمانيا.

وساهم الحارس دانيال باتز (29 عاما) في تعادل فريقه في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1)، بتصديه لضربة جزاء في الدقيقة 83، ومن ثم تصدى لأربع ركلات ترجيحية، ليقوده فريقه إلى الفوز (7-6)، وبلوغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

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المصدر: وكالات 

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