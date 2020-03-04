رونالدو "يغرد" بعد إصابة والدته بجلطة دماغية ويتقدم بطلب لمحبيه

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، رسالة شكر إلى كل من اطمأن على صحة والدته دولوريس أفييرو، التي تعاني من وعكة صحية.

وقال رونالدو في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "شكرا لكم على رسائل الدعم لوالدتي.. حالتها مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها".

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Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020

وطالب رونالدو بمنح عائلته بعض الخصوصية حيث كتب: "نطلب من الجميع أن يمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

ونقلت دولوريس البالغة 64 عاما، أمس الثلاثاء، على عجل إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال بعد إصابتها بجلطة دماغية.

وأفادت تقارير صحفية بأن رونالدو، ترك تدريبات فريقه يوفنتوس وسافر ليلة أمس إلى بلاده ليكون بجانب والدته.

وكان رونالدو مرتبطا بخوض مباراة فريقه يوفنتوس ضد ميلان التي كانت مقررة اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، لكن المواجهة تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: حساب رونالدو على "تويتر"