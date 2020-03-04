 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وأردوغان سيبحثان مجموعة تدابير لإنهاء الأزمة في إدلب

رونالدو "يغرد" بعد إصابة والدته بجلطة دماغية ويتقدم بطلب لمحبيه

الرياضة

رونالدو
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndrx

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، رسالة شكر إلى كل من اطمأن على صحة والدته دولوريس أفييرو، التي تعاني من وعكة صحية.

وقال رونالدو في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "شكرا لكم على رسائل الدعم لوالدتي.. حالتها مستقرة حاليا وتتعافى في المستشفى. أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها".

إقرأ المزيد
تقارير: نقل والدة رونالدو على عجل إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية
تقارير: نقل والدة رونالدو على عجل إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية

وطالب رونالدو بمنح عائلته بعض الخصوصية حيث كتب: "نطلب من الجميع أن يمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

ونقلت دولوريس البالغة 64 عاما، أمس الثلاثاء، على عجل إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال بعد إصابتها بجلطة دماغية.

وأفادت تقارير صحفية بأن رونالدو، ترك تدريبات فريقه يوفنتوس وسافر ليلة أمس إلى بلاده ليكون بجانب والدته.

وكان رونالدو مرتبطا بخوض مباراة فريقه يوفنتوس ضد ميلان التي كانت مقررة اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، لكن المواجهة تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: حساب رونالدو على "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا