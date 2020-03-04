أصغر "كابو ودادي" يلهب المدرجات في مباراة الوداد المغربي والساحلي التونسي

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمقطع فيديو لطفل صغير وهو يتقمص دور قائد الجماهير "كابو" خلال المباراة التي جمعت الوداد المغربي بضيفه النجم الساحلي التونسي.

ويظهر الطفل الصغير داخل ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ممسكا بالمصدح (الميكروفون)، ويردد بعض الأهازيج والأغاني مع الجماهير لتحفيز وتحميس لاعبي الوداد.

ومن يشاهد الفيديو يشعر وكأن الأرض والمدرجات تهتز تحت أقدام الجماهير خلال مجارتها للإيقاع والنسق الذي فرضه "الكابو" الصغير.

وانتشر فيديو هذا المشهد على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعجب به كثيرون، حتى أن البعض وصف الطفل الصغير بـ"أفضل كابو في العالم".

وانتهت المباراة التي تدخل في إطار الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز الوداد بهدفين دون رد.

وسيلتقي الفريقان مجددا في تونس السبت المقبل، لتحديد المتأهل منهما للدور المقبل.

المصدر: مواقع التواصل