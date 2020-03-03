بايرن ميونخ يبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا

تأهل فريق بايرن ميونخ للدور قبل النهائي لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه شالكه إثر فوزه عليه بهدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، td مدينة جلسنكيرشن.

ويعود الفضل في انتصار الفريق البافاري لمدافعه جوشوا كيميج الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 40 من زمن اللقاء على ملعب "فيلتينس أرينا".

وأصبح بايرن ميونخ ثاني فريق يبلغ المربع الذهبي لكأس ألمانيا، بعد فريق ساربريكين، المنافس في الدرجة الرابعة، والذي فجر مفاجأة كبيرة بوصوله إلى هذا الدور، على حساب ضيفه فورتونا دوسلدورف بفوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات