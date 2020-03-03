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مدير فريق يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب "كورونا" في الإمارات

الرياضة

مدير فريق يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب
AFP
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هدد مدير فريق فرنسي للدراجات تم وضعه قيد الحجر الصحي في فندق في أبوظبي بسبب فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بالإضراب عن الطعام إذا لم تسمح السلطات لفريقه بمغادرة الإمارات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن روبرتو دامياني المدير الرياضي لفريق "كوفيديس" قوله إنه بالرغم من أن الاختبارات جاءت سلبية تم وضع نحو 50 نزيلا من بينهم 18 متسابقا محترفا للدراجات قيد الحجر الصحي في فندق "كراون بلازا" منذ يوم الخميس الماضي.

وأوضح "خضعنا لفحص آخر يوم الأحد وتلقينا النتائج يوم الاثنين. كلها جاءت سلبية للفيروس.

واضاف دامياني: "أتمنى ألا أضطر للدخول في اضطراب عن الطعام .. نحترم قوانين هذا البلد لكن يجب أن يكون الاحترام من الطرفين".

وفرضت السلطات الإماراتية حجرا صحيا احترازيا على نزلاء فندقي "كراون بلازا" و"دبليو" في جزيرة ياس بعد الاشتباه في إصابة اثنين من المتسابقين الإيطاليين المشاركين في سباق الإمارات للدراجات بفيروس كورونا.

بينما قال فريق "إنيوس" يوم الأحد، إن كريس فروم بطل سباق فرنسا السابق وباقي أعضاء الفريق حصلوا على الضوء الأخضر لمغادرة الفندق والإمارات.

وقرر المنظمون إلغاء آخر مرحلتين من سباق الإمارات، الذي يضم مجموعة من أبرز متسابقي العالم يوم الخميس الماضي، بعد اكتشاف إصابة اثنين من المشاركين الإيطاليين بفيروس كورونا. 

المصدر: "رويترز"

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