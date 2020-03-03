شاهد.. هدف بطريقة الـ"تيكي تاكا" كما يعشق غوارديولا

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية البولندي لكرة القدم بين فريقي "كاتوفيتسي"، وضيفه "بليكيتني ستارغارد-شيتسينسكي"، تسجيل هدف رائع رغم المستوى المتواضع للدوري.

وحصل أصحاب الأرض على ضربة ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، وبعد جملة تكتيكية رائعة تبادل خلالها ثلاثة لاعبين الكرة في ما بينهم أكثر من مرة على طريقة "هات وخذ" أسفرت عن هدف رائع سجله قائد الفريق أدريان بلاد بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

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وأعادت هذه الجملة التكتيكية الطريقة التي يفضلها المدرب الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا الـ"تيكي تاكا"، وهي الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة وتبادل التمريرات القصيرة، وطبقها بشكل رائع خلال في حقبته مع فريق برشلونة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل (2-2)، ويحتل فريق "كاتوفيتسي" المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية البولندي برصيد 41 نقطة، بينما يحل ضيفه المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

المصدر: وكالات