شاهد.. لاعب يكسر أنفه بركبته أثناء محاولة تسديد "مقصية"

أصيب لاعب فريق "LKS" من مدينة لودز البولندية ماتسي دابروفسكي، بكسر في الأنف خلال مباراة فريقه ضد منافسه "آركي" في الدوري المحلي.

وحاول دابروفسكي تسديد كرة بالطريقة "المقصية" بعد تمريرة عرضية من ضربة ركنية، لكنه أخفق في التنفيذ وأصاب أنفه بركبته لينزف دما.

Złamać sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARKŁKSpic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk — Wojciech Łazarek (@Napciu) March 1, 2020

وشخص الأطباء لدى اللاعب البالغ 32 عاما، كسرا في الأنف.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتل فريق "آركي" المركز الرابع عشر في الدوري البولندي، ويتذيله فريق "LKS".

المصدر: وكالات