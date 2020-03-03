 
مباشر

شاهد.. لاعب يكسر أنفه بركبته أثناء محاولة تسديد "مقصية"

الرياضة

شاهد.. لاعب يكسر أنفه بركبته أثناء محاولة تسديد
AFP ODD ANDERSEN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ndnx

أصيب لاعب فريق "LKS" من مدينة لودز البولندية ماتسي دابروفسكي، بكسر في الأنف خلال مباراة فريقه ضد منافسه "آركي" في الدوري المحلي.

وحاول دابروفسكي تسديد كرة بالطريقة "المقصية" بعد تمريرة عرضية من ضربة ركنية، لكنه أخفق في التنفيذ وأصاب أنفه بركبته لينزف دما.

وشخص الأطباء لدى اللاعب البالغ 32 عاما، كسرا في الأنف.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويحتل فريق "آركي" المركز الرابع عشر في الدوري البولندي، ويتذيله فريق "LKS".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا