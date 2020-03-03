ليكيب: مواجهة يوفنتوس وليون في دوري الأبطال قد تقام بدون جمهور

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مواجهة يوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قد تقام بدون جمهور.

ووفقا للصحيفة، فإن تطبيق هذا الإجراء وارد جدا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وتقام المباراة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو، في الـ17 من الشهر الجاري، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز ليون بهدف دون رد.

وتبرز إيطاليا كبؤرة لعدوى فيروس كورونا في أوروبا، بعد أن ارتفع عدد الضحايا في البلاد إلى 52 حالة، وتم تسجيل أكثر من 2036 إصابة حتى الآن.

وفرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي على 10 مدن في لومبارديا ومدينة واحدة في فينيتو المجاورة، حيث باتت معزولة تماما عن باقي مناطق البلاد، وتطبق في 5 مقاطعات هي لومبارديا وفينيتو وإميليا-رومانيا وليغوريا وفريولي فينيتسيا جوليا، إجراءات الحجر الصحي المشدد، والتي تشمل إغلاق المتاحف والمسارح ودور السينما والمكتبات والقاعات والنوادي الرياضية والأماكن الترفيهية، فضلا عن إلغاء الفعاليات العامة والمنافسات والسباقات الرياضية.

المصدر: matchtv.ru