مانشستر يونايتد يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخ "البريميرليغ"

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن مانشستر يونايتد يخطط لضم اللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد ينوي تقديم عرض رسمي إلى دورتموند لضم سانشو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وذكرت تقارير سابقة أن الفريق الألماني لن يترك لاعبه الشاب سانشو (19 عاما) بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن أبرم مانشستر يونايتد أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، حتى الآن، عندما تعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني قادما من يوفنتوس.

وأشار التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتقاضى سانشو راتبا أسبوعيا يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، في حال تمت الصفقة بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند.

المصدر: وكالات