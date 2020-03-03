آل الشيخ يقدم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي المصري

قدم رئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس الاثنين، استقالته من منصب الرئيس الشرفي لنادي الأهلي المصري لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير، وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا".

وتابع: "حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وأرفق المستشار السعودي صورة من رسالة موقعة منه وموجهة إلى مجلس إدارة الأهلي المصري تفيد بقراره بالاستقالة.

ولم يوضح آل الشيخ كواليس قراره المفاجئ، خاصة أن علاقته باتت جيدة مع إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد زوال التوتر والخلافات التي عكرتها منذ العام 2018.

المصدر: وكالات