ميسي يضل الطريق إلى شباك ريال مدريد.. فما علاقة رونالدو بذلك؟

اعترف كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن ريال مدريد وانضمامه إلى يوفنتوس الإيطالي، بافتقاده للمنافسة مع غريمه ليونيل ميسي، التي استمرت بينهما لفترة طويلة في الدوري الإسباني.

وقال رونالدو حينها، إن وجوده مع ميسي قائد برشلونة معا في الليغا الإسبانية ساعدهما كثيرا على أن يطورا من مستواهما، وأن يكونا أفضل وأكثر كفاءة.

ويبدو أن ميسي قد أكد كلام رونالدو على أرض الواقع، على الأقل في مباريات "البارسا" والريال، فقد أظهرت الإحصائيات، أن النجم الأرجنتيني لم يهز شباك الفريق الملكي منذ رحيل البرتغالي إلى الدوري الإيطالي، علما بأن "البرغوث" يتربع منذ فترة على عرش صدارة هدافي مواجهات الفريقين، برصيد 26 هدفا.

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فبعد انتقال رونالدو إلى يوفنتوس صيف عام 2018، تواجه "البارسا" والريال في ست مباريات، حقق فيها الفريق الكتالوني الفوز ثلاث مرات، وخسر مباراة واحدة وانتهت مواجهتان بالتعادل، ولكن دون أن ينجح الأرجنتيني في زيارة الشباك المدريدية في أي من المباريات الست الأخيرة.

وسجل ميسي آخر هدف له في شباك ريال مدريد عام 2018، حينها شارك رونالدو أساسيا مع الريال وسجل له هدفا، ليفترق الفريقان على نتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

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وانتهت آخر مباراة بين الغريمين التقليدين التي أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، بفوز مستحق لريال مدريد بهدفين دون رد، ليرفع الملكي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تراجع لمركز الوصافة.

المصدر: matchtv.ru