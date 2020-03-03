مواجهة حامية الوطيس الليلة بين تشيلسي وليفربول

يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله قائمة في تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس إنجلترا.

ويصطدم "الريدز" بعقبة مضيفه تشيلسي عندما يلتقيان في الدور الخامس لكأس إنجلترا، مساء اليوم، في الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

ومني ليفربول السبت الماضي بهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء، حيث كانت الخسارة الأولى لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب في "البريميرليغ" منذ يناير 2019، فيما يدخل تشيلسي إلى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.

إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الأول منذ 30 عاما، فهو لا يزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب "البريميرليغ" من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، إلا أن حلم تحقيق الثلاثية لا يزال قائما.

ويتشارك ليفربول وتشيلسي 15 لقبا في المسابقة الأقدم في عالم كرة القدم (كأس إنجلترا)، إذ حقق النادي اللندني لقبها في ثماني مناسبات آخرها عام 2018 مقابل سبع لليفربول آخرها عام 2006.

وسبق للفريقين أن التقيا 10 مرات في المسابقة، آخرها في نهائي 2012 حيث خرج النادي اللندني فائزا (2-1) بفضل هدفين للعاجي ديدييه دروغبا والبرازيلي راميريس، ويتفوق "البلوز" في المواجهات المباشرة بستة انتصارات مقابل أربعة لليفربول.

المصدر: وكالات